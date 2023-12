Savanah Nicole Soto: El caso de la adolescente embarazada que desapareció a punto de dar a luz en Texas, EE. UU.

“Pasé por su apartamento y llamé varias veces, pero ella no respondía. Al llegar al hospital nos dijeron que no estaba allí”, relató Córdova sobre el momento en que se percató de la desaparición de su hija.

El departamento de Transporte de Texas emitió un boletín de desaparición, una Alerta Clara, para Soto el lunes 25 de diciembre. En la alerta se especifica que la adolescente podría estar en peligro.

Asimismo, la describía, “tiene cabello y ojos castaños”. Savanah vivía con su novio, quien también se encuentra desaparecido y que fue identificado como Matthew Guerra, de 22 años.

Al respecto de la desaparición, la cuñada de Soto realizó varias actualizaciones en Facebook, en las que acusó a Guerra de ser un “abusivo”. Sin embargo, estas declaraciones no han sido confirmadas por la policía local.

En una publicación se lee: “No permitiré que seas una de esas estadísticas de lo que pasa cuando tienes un novio abusivo”. El texto se acompañaba de varias fotografías de los desaparecidos. Al mismo tiempo, la madre de Guerra publicó un post, el cual fue eliminado recientemente.

Savanah Nicole Soto, 18, was last seen Friday afternoon in Leon Valley, according to the Texas Department of Public Safety.

The pregnant teen has passed her delivery date and "has caused significant concern among her family members," police said. https://t.co/UWU8ws54Oy pic.twitter.com/K1Gvu4HHQ4

