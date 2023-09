Se forma en el Atlántico la tormenta tropical Lee, que puede llegar a ser un huracán mayor hacia finales de esta semana

El sistema carga vientos máximos sostenidos de 55 km/h, pero de acuerdo con los meteorólogos del NHC en un par de días se intensificará hasta llegar a ser el huracán Lee, que el fin de semana alcanzaría a ser un huracán mayor, es decir de categoría tres o más en la escala Saffir-Simpson, de una máximo de cinco.

El desarrollo del ciclón ha puesto en alerta a las Islas de Sotavento (Antigua y Barbuda, Monserrat e Islas Vírgenes, entre otras), si bien el NHC señaló en el primer boletín dedicado a este sistema que aún es prematuro saber a ciencia cierta el impacto que dejará en este conjunto de islas del Caribe.

La formación de la depresión 13 de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que concluirá el próximo 1 de noviembre, se da luego de que el miércoles pasado el poderoso huracán Idalia desembarcará en el noroeste de Florida y prosiguiera sobre el sureste de EEUU.

Los meteorólogos del NHC vigilan también este martes una fuerte ola tropical delante de las costas de África Occidental que hacia mediados de esta semana podría convertirse en una depresión tropical.

La ola se mueve con rumbo oeste-noroeste y entre el miércoles y el jueves podría pasar sobre las islas africanas de Cabo Verde.

La depresión tropical 13 que se formó este martes en el centro del Atlántico se fortaleció en las últimas horas y se transformó en la tormenta tropical Lee, que de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. será un huracán mayor hacia finales de esta semana.

En una actualización difundida el pasado 10 de agosto, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de EE. UU. vaticinó una temporada de huracanes en el Atlántico “por encima de lo normal”, con la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 11 serían huracanes. EFE

11AM AST Sep 5: Tropical Depression 13 forms in the Central Atlantic, forecast to become a powerful hurricane by the end of the week. Interests in the Leeward Islands should monitor the progress of this system at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/DDKzFBSFsz

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 5, 2023