“Se les va a levantar”: la violenta amenaza que el CJNG lanzó en contra de un grupo de comerciantes

Comerciantes, activistas, políticos, empresarios, periodistas y abogados han sido intimidados por la organización criminal de “El Mencho” por medio de mensajes, secuestros y torturas.

Este martes 18 de julio, se evidenció nuevamente la forma en la que el CJNG intimida a la población mexicana con la aparición de un narcomensaje en el estado de Tlaxcala.

La amenaza por parte de este grupo delictivo fue hallado en la zona conocida como El Trébol y fue dirigida contra los comerciantes del sector.

“Para toda la población de La Loma Xicotencal y sus alrededores este es el primer y único aviso que se le dará a todos. Los negocios se van a alinear con el cobro de las cuotas de piso de sus establecimientos junto con todos los narcomenudistas”, se lee en la manta.

Además, este narcomensaje fue firmado por “El Mena”, sujeto que sería uno de los líderes regionales del CJNG, y establece que los comerciantes que no acataran órdenes serían ejecutados.

“A todos los que no trabajen para esta línea se les va a levantar como se ha venido haciendo y no queremos que los de la GN ni los estatales se involucren, traigo el apoyo del CJNG para levantar a quien no se quiera alinear”, concluyó.