Se registra un nuevo apagón de internet que paraliza servicios de bancos y aerolíneas

Esta es la segunda vez que se reporta un fallo de este tipo en los últimos diez días.

El fallo paralizó por unos instantes los servicios de las aerolíneas estadounidenses Southwest Airlines y United Airlines, la aerolínea Virgin Australia, así como el banco australiano Commonwealth Bank of Australia y la bolsa de valores de Hong Kong, The Hong Kong Stock Exchange. Este apagón parece ya haber sido solventado.

Según los medios estadounidenses, el problema se habría originado en la empresa Akamai, proveedora de servicios de internet ubicada en Massachusetts (EE.UU.).

“Akamai está al tanto del problema y trabajando activamente para restaurar los servicios tan pronto como sea posible”, dijo la compañía en su cuenta de Twitter esta madrugada.

Akamai is aware of the issue and actively working to restore services as soon as possible.

— Akamai Technologies (@Akamai) June 17, 2021