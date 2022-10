Se salvó de milagro gracias a su reloj inteligente: La historia de la mujer que fue apuñalada y enterrada viva por su esposo

De acuerdo con el reporte oficial de la policía local, la pareja había discutido en su residencia en Washington ese 16 de octubre. Además, se reveló que Chae Kyong An golpeó y ató con cinta adhesiva a Young Sook An, luego la subió a su vehículo y se dirigió a un bosque cercano.

Según medios internacionales, el hombre llegó al bosque y apuñaló en varias ocasiones a su esposa y al creer que habría muerto la enterró en el lugar.

Sin embargo, Young Sook An reaccionó y logró llamar con su reloj inteligente al 911 y envió un mensaje de auxilio a su hija.

“¡Por favor llame al 911 si lo ve y NO se acerque!”, publicó en redes sociales la policía local junto con imágenes de la pareja.

🚨Please call 911 if you see them and DO NOT approach!🚨 #PleaseShare #MissingEndangered #PleaseHelp pic.twitter.com/HHGWIdCGZC

— Lacey Police (@LaceyPolice) October 17, 2022