Matanza en Ohio | 10 muertos y 16 heridos en segunda balacera en menos de 24 horas en EE. UU.

“El tirador ha muerto. Hay otros 9 fallecidos también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones”, informó el Departamento de Policía de Dayton en su cuenta de Twitter.

El tiroteo, que comenzó a la 1.00 hora local (5.00 GMT), ocurrió en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales.

En una comparecencia en el lugar de los hechos, el asistente del jefe de policía Matt Carper dijo que varios agentes llegaron casi inmediatamente y abatieron al atacante.

“Nuestra gente está muy bien entrenada para una situación como esta”, dijo, antes de añadir que fue un hecho “muy afortunado que los oficiales estuvieran muy cerca”, según recogen medios locales.

Carper explicó que estaban intentado identificar al sospechoso, que usó un arma larga, además de las causas que motivaron el ataque.

También dijo que, hasta donde sabe la Policía, sólo hay un sospechoso, aunque algunas fuentes habían informado previamente sobre la posibilidad de que hubiera un segundo tirador.

En los vídeos difundidos en las redes sociales se puede ver a personas corriendo mientras se escuchan múltiples de disparos en las calles, así como al supuesto autor de los disparos en el suelo.

“Todo nuestro personal está a salvo y nuestros corazones están con todos los involucrados mientras recopilamos información”, publicó el bar Ned Peppers en su cuenta de Instagram.

Los agentes del FBI también están en lugar del ataque para ayudar en la investigación, indicó la Policía, que aseguró que habían abierto el Centro de Convenciones de Dayton para reunir a familiares y amigos de las víctimas.

