Chapo Guzmán habla antes de la condena: “Es lo más inhumano que he pasado en la vida”

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece en juicio el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Univisión reportó que, vestido con traje gris y con bigote, el narcotraficante saludó a la distancia a su esposa Emma Coronel con un beso saludó y expresó un “buenos días” al juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn.

“Le voy a agradecer, señor juez, que me permita dar unas palabras”, continuó, teniendo en mano un papel del cual no despegó los ojos. La declaración tuvo pausas para la traducción al inglés.

En principio agradeció a su familia y a quienes han orado por él. “Me han dado fortaleza para soportar esta tortura que estoy pasando desde hace 30 meses”.

Siguió expresando quejas por las condiciones en las que ha estado preso.

“Me he visto forzado a beber agua no higiénica todos los días, se me ha negado acceso a la luz solar, aire fresco del exterior (…) Me duele mi garganta, mi nariz; sufro de dolores de cabeza. Para poder dormir tengo que tapar mis oídos con papel higiénico”, mencionó.

“A mi esposa hasta el día de hoy no se le ha dado el permiso que me visite, no se me ha permitido darle un abrazo (…) Ha sido una tortura las 24 horas, psicológica, mental, emocional”, reclamó. “Es lo más inhumano que he pasado en mi vida”, alegó.

Insistió en que esos tratos “es una falta de respeto a mi dignidad humana”, pero llamó la atención que expresara que encontró compasión en los guardias de la prisión de Manhattan que lo cuidan.

También se expresó por el juicio, del cual lamentó que nunca se le consideró inocente. “Entonces ¿por qué fuimos a juicio? ¿Por qué entonces no sentenciarme el primer día?”, dijo.

“Esperaba un juicio justo, donde la justicia fuera ciega y donde mi fama no fuera determinante en la impartición de justicia”, objetó.

Consciente de que le esperaba un castigo de por vida, aseguró: “aquí no hubo justicia”.

Por último, lanzó dardos al gobierno de Estados Unidos. : “Dejo claro que Estados Unidos no es mejor a otro país corrupto a los que ustedes no respetan”.

Después de esa declaración, Cogan lo condenó a cadena perpetua, como marca la ley, por mantener de forma continuada una organización criminal, además de 30 años por el uso de armas de forma violenta, a lo que ha añadido 240 meses por blanqueo de dinero.

