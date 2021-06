“Sentí miedo y creí que me quedaría ciego”: La historia del policía al que le estalló una bomba molotov en la cara

Policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) vigilan manifestaciones en Colombia. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 23 de mayo, el intendente Carlos Aguirre Carrascal se encontraba de servicio en Medellín, Colombia. Sin embargo, fue enviado al municipio Caldas, para apoyar a sus compañeros a restablecer la tranquilidad de ese sector que fue alterada por un grupo de manifestantes.

De acuerdo con los reportes, Aguirre estaba apoyando a Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), dialogaban con el grupo de armaduras y con los manifestantes para que desbloquearan la vía.

“Estábamos dialogando con ellos y logramos que se fueran retirando. Eran casi mil personas, pero teníamos todo controlado”, indicó Aguirre. Sin embargo, una persona resultó herida y todo cambió.

Aproximadamente a las 22 horas de ese día, los manifestantes lanzaron varias bombas al Esmad.

Sin embargo, un joven resultó afectado por una tanqueta del Esmad que al parecer lo golpeó y ese fue el detonante para que les lanzaran bombas molotov. Eran cerca de las 10 de la noche. El intendente contabilizó hasta 10 bombas que les fueron arrojadas, hasta que sintió el estallido en su rostro.

“Yo primero sentí miedo y creí que me quedaría ciego, claro, uno lo primero que piensa es eso cuando una bomba molotov le estalla en la cara”, dijo Aguirre.

Policía Metropolitana ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la persona responsable de atacar con bomba molotov a un policía en Caldas, Antioquia. Aquí la nota: https://t.co/ijFtsXPYvk pic.twitter.com/9ICyD55Lwl — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) May 25, 2021

La explosión le dejó quemaduras de segundo grado que afectaron su cuello y su oreja derecha. “Por fortuna teníamos dos extintores y con eso logramos apagar las llamas”, agregó Aguirre, quien tuvo que esperar con los reportes de socorristas para conocer la gravedad de sus lesiones.

El intendente fue traslado a la Clínica de la Policía local y después fue remitido al sector de quemados y permaneció bajo supervisión médica durante cinco días.

Aguirre regresará a sus labores en los próximos días. Sin embargo, relató que vivió momentos de angustia por no saber nada de sus seres queridos. “No podía ver a mi familia y eso me entristeció mucho. Además, estoy de acuerdo con las marchas siempre que estén dentro del marco legal. Sin embargo, los actos vandálicos y atentar contra nosotros no me parece lógico, porque nosotros estamos para ayudar. Nos ven como representantes del Estado, pero también representamos al pueblo”, concluyó.