¿Son o no son extraterrestres? UNAM aclara información presentada por Maussan sobre posibles “seres no humanos”

Los dos cuerpos fueron presentados como prueba de vida extraterrestre en el universo durante la primera audiencia pública, con el objeto de impulsar una posible legislación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, mejor conocidos como objetos voladores no identificados (ovni).

Durante su exposición, el ufólogo y comunicador mexicano presumió que los dos cuerpos encontrados en Perú tenían más de 1 mil años, de acuerdo con una investigación realizada por el (LEMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los cuerpos, que se parecen a los humanos morfológicamente aunque de color gris, fueron supuestamente hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca, dijo Jaime Maussan

Según Maussan, la institución determinó, mediante análisis de carbono 14, que los dos cuerpos se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que posibilitó su preservación.

“Son seres que no son parte de nuestra evolución terrestre”, dijo Maussan durante la sesión convocada por el diputado oficialista Sergio Gutiérrez, quien defendió el acto como de “interés público”.

El hallazgo llamó la atención de varios medios mexicanos y otros internacionales. Pero el Instituto de Física de la UNAM, al que pertenece el LEMA, aunque reconoció que hizo estudios, rechazó este 13 de septiembre que a partir de sus estudios se pueda aseverar que los dos cuerpos disecados, mostrados por el ufólogo Jaime Maussan en el Congreso mexicano como “seres no humanos”, pertenezcan a extraterrestres, como afirmó el experto.

El LEMA aclaró este día en un comunicado que los trabajos de datación por carbono 14 en ese laboratorio “únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.

“El LEMA se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite”, insistió el laboratorio de la UNAM.

UFO enthusiasts celebrated a remarkable event today in Mexico City's Congress, led by journalist and ufologist Jaime Maussan. This official gathering unveiled two… pic.twitter.com/Mba2hDpQ0C

BREAKING: Alleged mummified alien corpses displayed at Mexico's Congress today, suspected to be 1,000 years old.

Asimismo, precisó que cualquier información distinta al referido análisis de momias encontradas en Perú en 2017 elaborado por LEMA y que no de relaciones a la datación por carbono 14 “carece de total validez”.

Señaló que por tratarse de un convenio comercial no puede revelar más detalles, aunque informó que en mayo de 2017 el LEMA realizó un estudio de datación por Carbono 14 a un conjunto de muestras que según la información proporcionada por el cliente eran de piel y de tejido cerebral de aproximadamente 0.5 gramos.

Los estudios, abundó, fueron emitidos en junio del mismo año y entregados al usuario que lo solicitó.

El Laboratorio Nacional de Espectrometría de México también indicó que los integrantes de LEMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra “in situ”.

En cambio, el ufólogo Maussan enfatizó que los seres presuntamente extraterrestres no se tratan de cuerpos recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban sepultados.

“No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”, expresó.

“Me parece franco cotorreo (burla) el que se vengan a hacer estos espectáculos a la Cámara”, dijo el miércoles a la AFP el diputado del opositor Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivski, quien cuestionó el valor científico de la exposición.

“Lo importante es que todas las voces sean escuchadas”, opinó, por su parte, Javier López Casarín, del Partido Verde, aliado del oficialismo, defendiendo la trayectoria de Maussan.

Intentando dar credibilidad a lo expuesto, el congresista hizo que el periodista y los demás oradores juraran decir la verdad durante la audiencia, la primera de este tipo que organiza un poder público mexicano.

Gutiérrez explicó que la sesión fue solicitada por el periodista luego de que el pasado 26 de julio, ante un comité del Congreso de Estados Unidos, David Grusch, exfuncionario de inteligencia de ese país, afirmara que los humanos no están solos en el universo y que las autoridades ocultan evidencia.

Find yourselves someone who looks at you the way Jaime Maussan looks at this Peruvian, non-human mummy pic.twitter.com/ZzuqxoUx8R

— Laura Martínez ™️ (@miblogestublog) September 14, 2023