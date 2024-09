Sospechoso de intentar asesinar a Trump habría estado al acecho por casi 12 horas, afirma Fiscalía

De acuerdo a la Fiscalía federal, que lo señala por posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado, el hombre había estado circulando desde la 1:59 hora local (5:59 GMT), es decir por casi 12 horas, en las inmediaciones del campo de golf.

El hecho, ocurrido en la tarde del domingo en un club de golf en Palm Beach de propiedad de Trump, y que el FBI investiga como “un intento de asesinato”, también es investigado por las autoridades de Florida, según informó el gobernador de ese estado, Ron DeSantis.

Routh, quien cuenta con varios antecedentes penales en Carolina del Norte, incluida una condena en 2002 por “posesión de un arma de muerte y destrucción masiva”, la cual le impedía volver a portar un arma de fuego, afronta un máximo de 20 años en prisión y medio millón de dólares en multas.

A diferencia de Butler, donde el republicano resultó herido en una oreja por uno de los disparos, en esta ocasión el sospechoso, Ryan Wesley Routh, no llegó a apretar el gatillo desde su escondite detrás de unos arbustos, ya que fue divisado por un agente del Servicio Secreto que le disparó y motivó su huida.

BREAKING: Bodycam footage of Ryan Wesley Routh's arrest has been released.



Routh was reportedly on the golf course for 12 hours leading up to the incident.



Martin County Sheriff Will Snyder suggested on Monday that Routh could be part of a conspiracy.



