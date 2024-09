Sospechoso que planeó matar a Donald Trump es inculpado de intento de asesinato

La policía detuvo a Ryan Routh, de 58 años, el 15 de septiembre, poco después de que se fugara cuando agentes del Servicio Secreto estadounidense lo encontraron armado cerca del campo de golf donde jugaba el expresidente Trump.

Un gran jurado -una comisión de ciudadanos investidos de poderes de investigación- le imputó este martes en Miami (Florida) los cargos de “intento de asesinato de un importante candidato presidencial“, “posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento” y “asalto a un oficial federal”.

Hasta ahora la Fiscalía lo acusaba de tenencia ilegal de un arma y de poseer un arma con el número de serie borrado.

El caso ha sido asignado de forma aleatoria a la jueza Aileen Cannon, que desestimó en julio una causa penal contra Trump por mala gestión de documentos clasificados.

El lunes, un juez federal decidió mantener a Routh en prisión, al alegar que existía un riesgo de fuga del detenido y que éste suponía un peligro para la comunidad.

