Spirit Airlines cancela vuelos en Estados Unidos por tercer día consecutivo

La aerolínea con sede en el sur de Florida no detalló la cantidad de vuelos que han sido cancelados ni el destino de los mismos.

No obstante, FlightAware, sitio web dedicado a brindar datos de viajes en tiempo real, informó que el pasado lunes se cancelaron 227 vuelos de Spirit y otros 58 fueron retrasados.

Asimismo, más del 40% de sus vuelos programados para este martes fueron cancelados y otro 12% se vieron retrasados por distintas situaciones.

Por su parte, Erick Hofmeyer, portavoz de Spirit, estableció que las cancelaciones y los retrasos fueron culpa del clima y de “otros desafíos operativos”.

We are experiencing operational challenges in some areas of our network. Before going to the airport, check your email and current flight status here: https://t.co/yuPJDPxeNu. The fastest way to receive assistance is to visit our webchat: https://t.co/QnlZcUCMtk. pic.twitter.com/E176h8KHjN

— Spirit Airlines (@SpiritAirlines) August 2, 2021