"Espero lo mejor para los brasileños", señaló Musk en la red social X. "Dadas las terribles inundaciones en Río Grande del Sur, Starlink donará mil terminales a los servicios de emergencia".

Además de donar los equipos la empresa proveerá gratis el uso de todas las terminales en la región hasta que se complete la recuperación tras las inundaciones.

Starlink es una constelación de más de 6 mil pequeños satélites operada por Starlink Services, una subsidiaria de la firma SpaceX que proporciona cobertura de comunicaciones en más de 75 países.

Las tormentas y lluvias que se iniciaron en Brasil hace unas semanas han dejado al menos un centenar de muertos y 1.5 millones de damnificados, muchos de los cuales están a la espera de ser sacados de las zonas más perjudicadas en el sur de Brasil.

Según las autoridades hay 129 desaparecidos y 372 heridos en el estado Río Grande do Sul, donde el 80% de los municipios está total o parcialmente bajo el agua y unas 230 mil 500 personas han tenido que abandonar sus hogares.

