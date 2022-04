Sylvain Helaine: El caso del maestro que no lo dejan dar clases por tener todo su cuerpo cubierto de tatuajes

Esta afición le ha traído varios problemas, dado a que Helaine, además de su amor por la tinta, también a expresado su amor por la enseñanza, ya que se desempeña como maestro, concretamente a niños de escuelas primarias.

Varios padres de familia, a lo largo de la carrera de Helaine, han expresado su descontento hacia él, argumentando que su aspecto provoca miedos y “pesadillas” a sus hijos. Incluso lo catalogaron como “El profesor más terrorífico del mundo”.

El año pasado las autoridades de una escuela primaria en París le prohibieron a Helaine dar clases a los niños, debido a las quejas de padres de familia que estaban en contra de su aspecto.

Este caso lo detalló mejor en una entrevista que dio para el medio radial francés BFMTV, donde hablaba acerca de su vida cotidiana, las dificultades que se presentan debido a su aspecto, pero sobre todo, como estas situaciones negativas no le afectan en su objetivo de convertirse en un gran profesor.

“Mi inspección ya no quiere que vaya a la guardería para evitar recibir cartas de reclamación, y es una decisión bastante triste. Ellos quieren estar tranquilos y evitar que los padres se quejen de mi aspecto.”, asegura Helaine al micrófono.

El historial laboral de Silvain demuestra su basta trayectoria en la docencia, habiendo dado clases en varios niveles educativos como el kinder, primaria, y en algunos casos concretos, secundaria en Inglaterra, asegura el medio radial.

“Mi aspecto no es un obstáculo en el día a día, porque creo que soy un buen profesor y hago lo mejor posible mi trabajo y progreso de año en año”, comenta alegremente Helaine en la entrevista.

También aseguró a BFMTV que los casos en donde ha tenido problemas por su tatuajes son bastante pocos a los casos en donde se ha podido desarrollar plenamente en su oficio.

“Es un problema para algunas personas, pero son muy pocas, es un padre de cada 1000, y son padres de niños que no tengo en clase“, comentó.

El medio realizó varias entrevistas a alumnos y maestros que salían de la escuela en donde Helaine daba clases y argumentaron que era alguien muy agradable, y que se trataba de un gran profesor.

“Al principio me sorprendió muchísimo, pero mis padres me animaron a no tener miedo, y ahora no le tengo miedo, es casi mi profesor favorito“, explica uno de los alumnos.

Helaine explica que ha tenido una excelente relación con la mayoría de los padres y alumnos de su antigua escuela. “Con los padres todo vabien. Con los niños también, una vez pasada la sorpresa, trabajamos bien y piensan que soy el más genial de todos“, asegura.

Aún con estos señalamientos, Helaine no se ha rendido, y se ha dedicado a la docencia por más de 10 años. Incluso en sus redes sociales (en donde también se desempeña como modelo y comediante) hace parodia al calificativo negativo que le dieron, cambiándolo por “El profesor más tatuado del mundo“.