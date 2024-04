El terremoto se produjo “a las 14.23 GMT (10.23 hora local) a 7 kilómetros al noreste de la estación Whitehouse, Nueva Jersey“, el estado fronterizo de Nueva York, al otro lado del río Hudson.



El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 5 kilómetros, según el USGS.



No se reportaron daños o heridos significativos de inmediato. “No tenemos información en este momento sobre daños significativos (pero) seguimos evaluando la situación”, escribió en X Fabien Levy, el portavoz del alcalde de Nueva York Eric Adams.



“ESTOY BIEN”, aseguró también en X la cuenta del emblemático Empire State Building.

El ligero temblor se sintió en muchos barrios de los distritos de Manhattan y Brooklyn, provocando una avalancha de mensajes en las plataformas de redes sociales.



En la sede de las Naciones Unidas, las cámaras que filmaban la reunión del Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria en Gaza comenzaron a temblar.



La representante de la ONG Save the Children, Janti Soeripto, interrumpió un discurso en el que hablaba de hambruna y muertes. “¿Es un terremoto?”, preguntó.

En redes sociales se ha compartido la reacción de personas cuando vivieron el movimiento sísmico.

New York City just felt the impacts of a 4.8 magnitude earthquake with an epicenter of Lebanon, New Jersey. @NYCMayor is being briefed. While we do not have any reports of major impacts at this time, we’re still assessing the impact.