Teoría conspirativa vincula el derrumbe del edificio en Miami con una prueba militar

La especulación cobra relevancia en redes porque, seis días antes de la tragedia, el USS Gerald R. Ford de la Marina de EE. UU., realizó “pruebas de choque” a 400 kilómetros de Surfside, que registraron una intensidad similar a la de un sismo de 3.9 grados en la escala Richter.

La teoría conspirativa cuestiona si las pruebas del portaaviones, efectuadas el 18 de junio en el pueblo Ponce Inlet de Florida, ubicado a unos 400 kilómetros de Surfside, desencadenaron el derrumbe unos días después, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada (hora local) del 24 de junio.

Mientras los rescatistas trabajan extensas jornadas, en búsqueda de cadáveres de las víctimas, Paul Earle, sismólogo del Centro Nacional de Información Sísmica (NEIC, en inglés) del Servicio Geológico de Estados Unidos, aseguró que no considera que los sucesos estén relacionados, reportan varios medios internacionales.

“Dada la magnitud de la explosión, la distancia del edificio y el tiempo transcurrido entre la explosión y el derrumbe, no vemos ningún mecanismo razonable para que la explosión de la Marina del 18 de junio haya desencadenado el derrumbe del condominio del área de Miami Beach el 24 de junio“, aseguró. En tanto, agregó: “Cada año se producen unos 300 terremotos de tamaño similar a la explosión de la Marina en los Estados Unidos contiguos, y ninguno de ellos ha desencadenado el derrumbe de un edificio importante“.

En las redes sociales del USS Gerald R. Ford se publicaron videos del impresionante momento en el que se desarrolló la prueba controlada con el USS Gerald R. Ford de la Marina de EE. UU.

