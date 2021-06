Video: el impresionante momento en el que EE. UU. puso a prueba sus portaaviones con explosiones tan fuertes como un terremoto

La Marina de los Estados Unidos informó que su objetivo es probar su portaaviones más reciente y avanzado, el USS Gerald R. Ford, con poderosas explosiones para determinar si el barco está listo para la guerra.

Las impactantes imágenes de la prueba fueron difundidas el viernes último. La explosión ocurrió en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida, según se informó en un comunicado.

En la cuenta de Twitter @Warship_78 se observa el momento exacto en el que ocurre esta explosión de más de 18 toneladas desde un portaaviones.

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?

Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021