Terremoto en Turquía: Un nuevo sismo de magnitud 6.4 sacude el sureste de ese país

Al menos un edificio ya a medio colapsar se desplomó entero y cascotes de otros dañaron coches aparcados, informa la cadena NTV.

Ahmet Ovgun Ercan, un prestigioso geofísico de la Universidad Técnica de Estambul, aseguró a la emisora HalkTV que este sismo, al que calculó una duración de 17 segundos, es un fenómeno normal y anticipó que algunos edificios ya dañados se habrán desplomado.

Desde el sismo del pasado día 6, ninguno de los edificios en Antioquía es aún habitable, pero hay equipos de trabajo de desescombro que pueden haber sido atrapados por algún desplome.

Lea más: Terremoto en Turquía: El edificio en el que nadie sobrevivió y la ira de la población contra los promotores de constructoras

Además, muchos supervivientes tienen el hábito de reunirse alrededor de fogatas ante los edificios derrumbados para ayudar en la identificación de cadáveres, y pueden estar en riesgo si se desploma algún edificio vecino que aún quede en pie.

“Era terrible, nos han caído encima ventanas rotas. Todo el mundo ha salido de las tiendas con pánico. Con la oscuridad no se puede ver todavía qué ha pasado”, dijo a EFE por teléfono Ugur Sahin, un reportero del diario BirGün.

Lea también: Terremoto en Turquía: cómo un guatemalteco con mapas y drones apoya en las tareas de rescate de víctimas de potente sismo

#BREAKING NEWS | M 6.4 #Earthquake 3 km WSW of #Uzunbağ, #Turkey 10.0 km depth

A 6.4 magnitude earthquake has struck the Turkey-Syria border two weeks after a massive quake in the region left more than 40,000 people dead, the US Geological Survey has said. https://t.co/ByPoCkRbfS

— Nelson Quiñones (@nelsonqatlanta) February 20, 2023