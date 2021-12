The Black Alien: Hombre francés modifica su cuerpo para convertirse en un “ser de otro planeta”

Actualmente, Anthony acaba de realizarse su última cirugía estética con el fin de acercarse más a su idea de “perfección” y culminar su proyecto artístico para convertirse en un ser de otro planeta.

Este procedimiento consistió en la amputación de dos dedos de cada mano para convertir sus extremidades en “garras”. El joven francés comentó que ha alcanzado el 33% de su cambio total.

Durante los últimos años, Anthony se ha sometido a múltiples cirugías para modificar su cuerpo y a decenas de sesiones de tatuaje para lograr su cometido: convertirse en un extraterrestre.

Lea también: El perrito que se convirtió en héroe (la historia del can que salvó a una adolescente de ser estrangulada por su padre)

Su proyecto, llamado “The Black Alien” está documentado en su cuenta de Instagram y actualmente cuenta con casi 900 mil seguidores que observan su continuo proceso de transformación.

La motivación del joven francés radica en la idea de ser algo más que un simple humano y dejar al lado lo normal que se puede llegar a ver su cuerpo.

“Yo no empecé mi proyecto como quería, porque vivía con mi madre y tenía un trabajo de guardia de seguridad, entonces no podía hacer las cosas que quería. Por eso esperé hasta tener mi casa, mi espacio y en ese momento comenzó el proyecto”, comentó Anthony en una entrevista con René ZZ, youtuber española dedicada a las modificaciones corporales.

Su cambio inició hace nueve años, cuando Anthony tenía 24, momento en el cual se dio cuenta que su vida no iba de la manera que quería. En ese momento dejó su trabajo y empezó el largo proceso para convertirse en “The Black Alien”.

“El primer tatuaje que me hice es de la cara de una chica que me gustaba pero ya no está y ya no se ve”, comentó en español.

Anthony aprendió español luego de varios años viviendo en Barcelona, lugar donde se mudó para realizarse una de las cirugías más invasivas hasta la fecha y que es ilegal en su natal Francia: la amputación de sus orejas y nariz.

Ya instalado en España, el joven de 33 años conoció a Oscar Márquez, modificador español, quien ha sido el responsable de sus más recientes operaciones estéticas.

Además: Impactante video: Vehículo es arrastrado por un camión durante varios kilómetros en Chicago (las angustiantes señales de ayuda y la desesperación de la conductora)

Con Márquez se cortó las orejas, se practicó la rinotomía y se dividió la lengua en dos.

Asimismo, se tatuó toda la lengua con una coloración verde, procedimiento sumamente peligroso y delicado que requiere inyectarse con una jeringa durante varias horas.

Anthony también tiene los ojos tatuados completamente de negro, cirugía que fue tan peligrosa que pudo haberlo dejado ciego.

No obstante, “The Black Alien” comentó que cada una de sus intervenciones las ha hecho con profesionales de las modificaciones, por lo que todas han sido “totalmente seguras”.

“Cada tatuaje me duele, y cada modificación también. La más incómoda fue la lengua, porque no podía comer, no podía hablar, tenía hinchada la garganta”, confesó Anthony en su entrevista con la youtuber española.

“No he notado ningún cambio en mi visión, yo me controlo todos los años con un oftalmólogo y la verdad tengo una visión muy buena, no me afecta. Si tú lo haces bien, con un profesional no hay problema”, estableció sobre el tatuaje negro de los glóbulos aculares.

Sobre el proceso para recortar sus orejas, Anthony bromeó al respecto sobre su nueva forma de escuchar a las personas.

Lea más: “El juego del calamar”: El video que muestra cómo un youtuber recreó las pruebas con 456 personas

“Con las orejas sí noté un cambio, se nota en el ruido, es muy, no sé cómo explicar, tu oreja externa es como un filtro que absorbe el ruido, como no lo tengo es un poco abrumante, pero ya me he acostumbrado. Ahora escucho y entiendo más a la gente que habla detrás de mí”.

De igual manera, habló sobre su nariz modificada y las ventajas que este cambio estético ha tenido en su vida.

“Es positivo porque respiro más aire, entonces es una buena cosa y es mejor para mi. No me molesta. Un poco sí cuando hay mucho frío, ahí me molesta mucho y me me duele mucho porque me entra el aire directo”, afirmó.

Su más reciente operación, la amputación de dos dedos de cada mano, ha sido la más extrema y controversial hasta la fecha, ya que ha recibido un sinfín de críticas de sus seguidores por realizar esta modificación.

Varias personas han visto la decisión de extirpar parte de sus extremidades voluntariamente como una “ofensa” para las personas discapacitadas.

Sin embargo, Anthony no presta atención a estas críticas ya que nada ni nadie lo detendrán hasta llegar a su objetivo.

“Yo soy así porque yo quiero ser así, cada quien tiene su objetivo y su pasión, si la gente te juzga lo importante es escuchar tu corazón y tu alma”, afirmó en un video subido a redes sociales.

“The Black Alien”, al contrario del pensamiento de muchas personas, no es alguien que quiere terminar con su vida, ya que en todo momento ha expresado su deseo de continuar con su proyecto y seguir disfrutando plenamente de su estilo de vida.

“La vida lo mejor es vivir lo más lejos posible, disfrutar más. Para mi creo que va a ser un poco más delicado y diferente de otra persona, porque estoy sin nariz, sin orejas, sin labio de arriba, pero quiero vivir mucho para continuar mi proyecto, para disfrutar más de la vida, porque la vida es preciosa y me quiero quedar mucho tiempo aquí”, explicó Anthony.