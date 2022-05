Tik Tok: vendedor causa polémica al mostrar que prepara la masa de sus empanadas con los pies

“Tener mucho cuidado con lo que consumimos fuera de casa“, fue la descripción que acompañaba el video, haciendo alusión a forma desagradable en la que el joven hacía sus alimentos

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, criticando al joven por su método tan “desagradable” de hacer su comida.

“¡Hay santo Dios!”, “por eso no me gusta comer en la calle”, “¿por qué hacen eso?” y “Hay cosas que es mejor no saberlas”, fueron algunos de los comentarios negativos que los usuarios dejaron en la publicación.

Sin embargo otro sector de la audiencia aprovechó la situación para realizar comentarios chistosos y ocurrentes de la situación.

“Por razón son tan bueno. Lástima que le revelaron su receta secreta“, “Eso le da el sabor especial” y “El secreto del sazón” fueron los comentarios más destacados.

