Tiroteo deja “múltiples víctimas” en una universidad de Baltimore en EE.UU. y esto revelan las autoridades

“BPD confirma que hay múltiples víctimas involucradas“, publicó la policía. “Por favor, continúen refugiados en el lugar”.

El centro de estudios también instó a los alumnos y sus familiares a mantenerse alejados de la zona afectada y hallar resguardo.

En un video que se ha viralizado en las redes sociales se muestra cómo los policías entran en cada una de las habitaciones de la universidad.

En el video también se ve a las autoridades mientras hablan con uno de los estudiantes de la universidad.

Morgan es una universidad históricamente ligada a la comunidad negra que cuenta con unos 9 mil estudiantes.

