Tiroteo en EE. UU: Cuatro menores entre los heridos por un enfrentamiento de dos grupos en un paseo playero en Florida

Testigos del tiroteo dijeron a los medios que había un grupo de jóvenes peleando en el paseo y de repente uno de ellos sacó un arma de fuego y empezó a disparar, por lo que la gente salió corriendo en todas direcciones en busca de refugio.

“Gracias a los buenos samaritanos, paramédicos, policías y médicos y enfermeras de la sala de emergencias por su respuesta inmediata para ayudar a las víctimas del tiroteo”, escribió el alcalde de Hollywood, Josh Levy, en una publicación en Facebook.

“Tener un altercado con armas en un lugar público con miles de personas a su alrededor es más que imprudente”, dijo Levy.

Según la Policía, el herido más joven es un niño de un año, que está en condición estable en un hospital pediátrico de la zona, y el mayor tiene 65 años.

Hay otros tres menores y cinco adultos hospitalizados y uno de los ocho tuvo que ser operado, según dijo la Policía sin dar más detalles.

Según un recuento de la cadena televisiva NBC publicado el lunes 29 por la noche, cuando terminó el puente del Día de los Caídos, que se conmemora el último lunes de mayo, al menos 16 personas habían muerto en tiroteos en EE. UU. desde el viernes 26.

Police said 9 people—4 children and 5 adults—were wounded by gunfire near the beach in Hollywood, FL, on Memorial Day, after an altercation between several people

