Tiroteos en EE.UU.: detienen a acusado de matar a sus padres y cuatro personas más a tiros en Texas

Los tiroteos comenzaron la mañana del martes en Austin, Texas, sur de Estados Unidos. No fue hasta la noche que las autoridades se percataron de que todos los ataques estaban relacionados, dijo en una conferencia de prensa la jefa interina de la Policía de Austin, Robin Henderson.

“Creemos firmemente que un sospechoso es responsable de todos los incidentes. Está bajo custodia y ya no representa una amenaza para nuestra comunidad”, agregó.

El hombre está acusado de haber matado a cuatro personas en diferentes puntos de Austin, capital del estado. También hirió a un policía cerca de una zona escolar, luego a un ciclista y finalmente a otro policía que lo enfrentó a balazos tras una llamada de emergencia. Durante la noche del martes, mientras era perseguido por las autoridades, el sospechoso estrelló el vehículo en el que viajaba y fue capturado.

Texas authorities are investigating a daylong shooting spree that left six people dead and three others injured at multiple sites in Austin and San Antonio. @MattRiversABC has details about what police know about the suspect, 34-year-old Shane James Jr. https://t.co/Wr1DhAO5SR pic.twitter.com/52kEMSjWjl

En tanto, en San Antonio, unos 120 km al sur de Austin, la policía informó de que, tras recibir una alerta de sus colegas de la capital texana, fueron a revisar una vivienda vinculada al sospechoso, donde hallaron los cadáveres de una mujer de 55 años y de un hombre de 56.

BREAKING: Bexar County Sheriff Javier Salazar identifies the San Antonio victims in the Austin/San Antonio shooting spree as Phyllis James and Shane James Sr.

They are the parents of the alleged shooter.

The video below shows the victims and shooter who is in custody. pic.twitter.com/6aSjrMWSFX

— Joey Palacios – Texas Public Radio (@Joeycules) December 6, 2023