Tormenta invernal en EE. UU.: muertos, migrantes sin albergues y cortes de electricidad

La tormenta afectó gravemente al estado de Florida, donde, a medio día, 92 mil 935 personas se habían quedado sin electricidad; también se vieron sin luz los ciudadanos de Carolina del Norte (63 mil 853), Georgia (62 mil 497), Pensilvania (47 mil 967) y Alabama (32 mil 389), según datos de PowerOutage.

Las principales amenazas son las fuertes ráfagas de viento, el granizo y los tornados; estos últimos mantienen en alerta el norte de Florida, el sureste de Georgia y gran parte de Carolina del Norte.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología ya reportó múltiples tornados en Florida, y los servicios de emergencia informaron de “importantes daños” en algunas localidades como Panama City Beach o Bay County, donde se llegaron a derrumbar algunas viviendas y donde se cortaron carreteras.

Por otro lado, fuertes nevadas cubrieron anoche las áreas que van desde el norte de Texas hasta los Grandes Lagos, cerca de la frontera con Canadá, dejando a 18 millones de personas bajo alerta por la nieve de este martes 9 de enero.

Hasta ahora, más de 40 millones de personas en Estados Unidos se encuentran en alerta grave por la tormenta, de acuerdo al Centro de Predicción de Tormentas, y alrededor de la mitad de la población está en alerta por las fuertes ráfagas de viento, que se extienden por el sur y el noreste.

La entidad meteorológica estadounidense alertó de que esta situación es “particularmente peligrosa”.

A line of severe thunderstorms with embedded tornadoes continues to push east across the southeastern US as of 2pm EST today. If you're in a tornado warning, TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. pic.twitter.com/kNLH1AcvSQ

Por otra parte, el riesgo de inundación se hace latente en zonas donde las fuertes lluvias son más agudas, y los meteorólogos advirtieron que las tormentas pueden producir inundaciones desde Florida hasta el sur de Maine.

Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, dijo al Wall Street Journal que durante las próximas 24 o 48 horas las fuertes lluvias también llegarán a los estados del este, y advirtió de un riesgo de inundación en grandes áreas urbanas como Washington D.C., Nueva York y Boston.

Heavy rainfall will bring widespread and potentially significant river and flash flooding to the Eastern U.S Tuesday. Severe thunderstorms are possible across portions of the Southeast Tuesday. Heavy snow will continue across portions of the Midwest and in the Cascades. pic.twitter.com/CvgU6FXI76

— National Weather Service (@NWS) January 9, 2024