Tormenta Nicole: Además de viento y lluvia, el ciclón podría producir una peligrosa marejada en la costa de Florida 

Nicole, que está en proceso de transición de tormenta subtropical a tropical, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h.

Según los pronósticos del CNH, los vientos tendrán fuerza de huracán cuando se mueva cerca del noroeste de las Bahamas y se acerque a la costa este de Florida.

Luego, se espera que Nicole se desplace a través del centro y el norte de Florida hacia el sur de Georgia el jueves.

Además de la alerta de huracán para cuatro islas del noroeste de Bahamas, hay un aviso de tormenta tropical para las islas Andros, New Providence y Eleuthera.

Una gran parte de la costa atlántica del sureste de EE.UU., que abarca los estados de Florida y Georgia, también está bajo aviso de tormenta tropical.

Además de viento y lluvia, el Centro Nacional de Huracanes prevé que Nicole puede producir una peligrosa marejada ciclónica con subidas del nivel del mar de hasta 5 pies (1,5 metros) en la misma zona de la costa estadounidense.

11/07 4pm EST: A dangerous storm surge from #Nicole is possible across much of the east coast of FL & portions of coastal GA where a Storm Surge Watch is in effect. The storm surge will be accompanied by large & damaging waves. Please check https://t.co/0BMJEzOTx0 for updates! pic.twitter.com/uFe1UnQZLy

— NHC Storm Surge (@NHC_Surge) November 7, 2022