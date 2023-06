Tormenta tropical Brett: Este fenómeno climático se fortalece camino al Caribe y podría llegar a categoría de huracán

Cabe resaltar que la tormenta tropical Brett inició en el oeste de África, y tiene probabilidades de un 70 por ciento de convertirse en un ciclón en las próximas 48 horas.

En este sentido, Brett alcanzó la categoría de tormenta tropical el pasado lunes 19 de junio. Según el NHC, la tormenta se encuentra alrededor de 1.130 millas (1.815 KM) al este de las islas Barlovento del sur y se mueve a 17 millas por hora (28 km/h) en dirección oeste.

Además, los meteorólogos tienen pronosticado que Brett se acercará a las Antillas Menores a fines de esta semana, pero antes se convertirá en el primer huracán de 2023. Hasta el momento, los vientos de la tormenta tropical se extienden hasta 45 millas (75 kilómetros) del centro.

Tropical Storm #Bret has formed in the Tropical Central Atlantic with maximum sustained winds of 40mph.

Pictured below is a geocolor satellite image of Bret on the left with the earliest reasonable time of arrival of tropical-storm-force winds along Bret's forecast track on the… pic.twitter.com/16nwOTZpKf

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 19, 2023