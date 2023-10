Tormenta tropical Philippe: cuál es su trayectoria

Se ha emitido un aviso de tormenta tropical para las Islas Bermudas y el este de Nueva Inglaterra, y la vertiente atlántica de Canadá “deben monitorear el avance de Philippe”, advirtió el NHC, con sede en Miami, Florida.

El sistema se desplaza hacia el norte con una velocidad de traslación de 19 kilómetros por hora y, según un probable patrón de trayectoria, el centro de Philippe “se aproximará y pasará cerca de Bermudas el jueves 5 de octubre por la noche y el viernes 6”, para acercarse luego al este de Nueva Inglaterra y la zona atlántica de Canadá.

Los meteorólogos vaticinan pocos cambios en la intensidad de sus vientos en las próximas 24 horas, aunque el sistema puede intensificarse el viernes 6 o sábado 7 de octubre.

5 pm AST: Here are the Key Messages on Tropical Storm #Philippe. See https://t.co/tW4KeGe9uJ for details. pic.twitter.com/DkgHBiB75Y

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 4, 2023