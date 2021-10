Tragedia en Taiwán: Videos muestran voraz incendio que dejó al menos 46 muertos en un edificio

Desde el Departamento de Bomberos de Kaohsiung consideraron que la operación había sido “complicada”, y que la alta cifra de fallecidos se debió parcialmente a que el edificio siniestrado -de 13 alturas- estaba habitado por un gran número de ancianos y personas con demencia y discapacidad, lo que les habría dificultado la huida.

“Cuando los bomberos llegaron (al lugar del suceso) vieron que había un gran fuego en la planta baja”, relató Li por teléfono.

Los rescatadores consideraron el incendio “virulento”, según un comunicado publicado por el cuerpo, cuyos empleados estuvieron combatiendo el fuego durante unas cuatro horas y media hasta lograr extinguirlo por completo.

Según la fuente el fuego terminó por devorar y destrozar los interiores del edificio entre la planta baja y el cuarto piso del bloque, en el que se estima que habitan unas 130 personas y que se encontraba en un mal estado de conservación.

Las fotografías publicadas por la prensa local muestran esa parte del edificio, ubicado en la avenida Fubei, totalmente carbonizada.

La prensa taiwanesa añadió que la gran columna de humo provocada por el incendio en las plantas inferiores fue responsable de muchas de las muertes, por intoxicación, en los pisos superiores.

La portavoz taiwanesa Li indicó asimismo que “se ha comenzado una investigación para conocer las causas” del fuego y que por el momento no se han hecho públicas conclusiones preliminares.

Por su parte, testigos citados por la prensa local afirmaron haber oído una fuerte explosión antes de que comenzara el incendio.

At least 46 people died in a building #fire in #Taiwan. So sad.😔🙏🏼pic.twitter.com/K0LxywPh3D

— Auron (@auron83591234) October 14, 2021