Trece heridos por explosión de un paquete bomba en Lyon, Francia

Calle donde ocurrió la explosión en Lyon, Francia. (Foto Prensa Libre: @prefetrhone).

“Nos orientamos [a la hipótesis] de un paquete bomba”, dijo una portavoz de la fiscalía. Ninguno de los heridos está en peligro de muerte, añadió un vocero de la prefectura.

El presidente Emmanuel Macron calificó a la explosión de “ataque” y dijo que “a priori” no hay muertos.

“Hubo un ataque en Lyon (…) no me corresponde hacer un balance, pero a priori, en estos momentos, no hay víctimas [mortales]. Hay heridos, y evidentemente quiero transmitirles mis simpatías, así como a sus familias” declaró Macron al inicio de una entrevista en directo con un joven youtuber con motivo de las elecciones europeas.

El paquete contenía “tornillos y pernos” y fue colocado frente a una panadería, en la esquina de la calle, indicó una fuente policial.

La zona fue evacuada y acordonada por la policía.

La policía lanzó un llamado a testigos y difundió la fotografía del sospechoso, captado por una cámara de vigilancia municipal. En ella, aparece un hombre “con un suéter oscuro de mangas largas” y un “pantalón corto claro” empujando una bicicleta negra.

El hombre tendría entre 30 y 35 años y fue visto cerca del lugar de la explosión y está siendo buscado activamente por la policía, señaló una fuente cercana al caso.

La sección antiterrorista de la fiscalía de París asumió la investigación del caso.

“Una niña de ocho años resultó herida (…) Estamos más bien tranquilos porque al parecer no hay heridos graves”, declaró el alcalde del segundo distrito de Lyon, Denis Broliquier, según el cual el sospechoso podría haber sido filmado por las cámaras de seguridad.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, indicó en un tuit que pidió a la policía que “refuerce la seguridad en los lugares que acogen público y en los eventos deportivos y culturales” en todo el país.

Por su parte, el primer ministro, Edouard Philippe, canceló su participación al último mitin de campaña para los comicios europeos del domingo.

