Tres personas fallecidas en una serie de tornados en el medio oeste de EE.UU.

“Ha habido una devastación grande en el estado”, dijo Parson en una rueda de prensa.

“Anoche fuimos muy afortunados porque no haya habido más personas heridas de las que hubo y porque no tuvimos más muertes”, indicó el gobernador.

Los tornados mataron a tres personas en Golden City, unos 100 kilómetros al suroeste de Jefferson City, la capital del estado, donde hubo grandes daños materiales.

En el curso de 24 horas se informó de por lo menos 29 tornados principalmente en Misuri y Oklahoma, mientras que desde el viernes pasado se han registrado al menos 171.

“Nuestros corazones están con la gente de Misuri, que hoy están evaluando los daños de las tormentas. Ustedes son fuertes y resistentes, y estamos aquí para ayudar“, escribió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en su cuenta de Twitter.

Lee también: Carlos, el migrante que murió en EE. UU., será recordado como un músico talentoso al que le gustaba jugar futbol

Trump pidió a los residentes de la zona que “escuchen las advertencias de sus líderes locales y se mantengan seguros”, porque los meteorólogos han advertido de que persisten las condiciones para tornados desde Kansas City a Lubbock, en el estado de Texas, y desde Columbus en Ohio hasta Filadelfia, en Pensilvania.

Las autoridades en Webber Falls, en Oklahoma, ordenaron la evacuación obligatoria de la población como resultado del desbordamiento del río Arkansas, descrito como “una situación que amenaza la vida“.

Te puede interesar: El Pentágono admite que Estados Unidos ha estudiado la actividad OVNI

Tras el tornado que azotó Jefferson City, los servicios de emergencia trasladaron a unas 20 personas a los hospitales locales, pero ninguna de ellas presentó heridas graves, indicaron las autoridades.

Residents capture footage of tornado swirling above houses in Carl Junction, Missouri, as severe weather hits the region. https://t.co/lzaqrvKPf8 pic.twitter.com/8LVlfzUHSW

— ABC News (@ABC) May 23, 2019