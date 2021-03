Tres poderes de Estados Unidos hacen feroces acusaciones contra Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico

Desde los tres poderes, Estados Unidos cargó este 9 de marzo contra Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras acusado de construir un narco Estado en ese país para el negocio de la droga.

Tras las explosivas acusaciones del fiscal Jacob Gutwilling a un jurado en Manhattan surgieron otras voces de Washington contra el gobernante que lleva su segundo mandato y que dice ser un combatiente del narcotráfico y las maras en ese territorio.

Norma Torres, congresista de origen guatemalteco y que ha mantenido especial observación sobre el Triángulo Norte Centroamericano en torno a la corrupción e impunidad como causantes de la pobreza y la migración indocumentada, hizo una feroz publicación en Twitter contra Hernández.

“Hernández, mantenga su cocaína y mentiras sobre su lucha contra la corrupción en la que usted entra para alguien tonto que lo crea. Por esta razón he recortado la asistencia y equipo militar para el narco estado hondureño y su jefe de carteles durante dos años”, escribió.

.@JuanOrlandoH: Keep your cocaine & lies about fighting the corruption you wallow in for someone dumb enough to believe them.

THIS is why I’ve cut assistance & military eqpt. for the Honduran narco state and its cartel-boss-in-chief for 2 years in a row.https://t.co/u9V5sxkoyA

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 9, 2021