Trump anuncia la salida del fiscal general Bill Barr (quien lo contradijo sobre las denuncias de fraude)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la salida del gobierno del fiscal general Bill Barr, quien contradijo las denuncias del mandatario de que hubo fraude en las elecciones, aunque en el anuncio no se dejó ver ninguna crispación entre ambos.

“Acabo de tener una reunión muy agradable con el fiscal general Bill Barr en la Casa Blanca. Nuestra relación es muy buena, él ha hecho un trabajo excepcional. Como lo dice su carta, Bill va a dejar el cargo justo antes de Navidad para pasar las fiestas con su familia”, informó el mandatario en Twitter.

En su carta, Barr dijo que estaba “muy honrado de haber trabajado en este gobierno” y destacó varios hitos de la administración. Ahora, será reemplazado por Jeff Rosen, su adjunto en el Departamento de Justicia.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020