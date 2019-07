Trump arremete contra legisladoras demócratas con comentarios racistas

Es “muy interesante ver a Congresistas Demócratas ‘Progresistas’, que vienen originariamente de países cuyos Gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como Gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EE.UU., la mayor y más poderosa Nación sobre la tierra, cómo debe gestionarse nuestro Gobierno”, tuiteó Trump.

El mandatario se refería a un grupo de legisladoras de la Cámara Baja, entre las que figuran Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, que han protagonizado desencuentros con la líder de los demócratas en ese hemiciclo, Nancy Pelosi.

Ocasio-Cortez es nacida en EE.UU. pero de origen puertorriqueño, mientras que Tlaib tiene raíces palestinas y Omar nació en Mogadiscio antes de llegar como refugiada a territorio estadounidense junto a su familia.

En sus tuits, Trump se preguntó “por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen. Entonces, vuelvan y muestren cómo se hace. Esos lugares necesitan mucho su ayuda, no se pueden marchar tan rápido. Estoy seguro de que Nancy Pelosi estará muy contenta de resolver arreglos de viaje gratis”.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019