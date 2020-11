Elecciones Estados Unidos: Trump indica que ha dado luz verde a la transferencia de poder a Biden

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, indicó este lunes 23 de noviembre que daba luz verde a la transferencia de poder al demócrata Joe Biden, ganador de los comicios presidenciales, aunque sigue sin reconocer su derrota.

“Quiero agradecer a Emily Murphy en GSA (la Administración General de Servicios) por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y objeto de abusos, y no quiero ver que esto le pasa a ella, su familia o a empleados de GSA. Nuestro caso continúa fuertemente, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos”, tuiteó Trump.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020