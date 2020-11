Trump vs Biden: diarios más importantes del mundo destacan en portadas el triunfo de Joe Biden

El periódico Yomiuri informa sobre la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE. UU. 2020 en Tokio, Japón. (Foto Prensa Libre: EFE)

La prensa internacional acoge este domingo con alivio la anunciada victoria de Joe Biden y destaca la “salida sin dignidad” de Donald Trump, pero está preocupada por la tarea colosal que le espera al nuevo presidente.

“Un nuevo amanecer para Estados Unidos”, resume el periódico británico The Independent, destacando el éxito de Kamala Harris, la primera mujer en asumir la vicepresidencia.

“Joe el dormido despierta a Estados Unidos”, señala el Sunday Times en referencia al apodo peyorativo que Trump puso a su rival durante la campaña.

El Sunday Telegraph retoma, por su parte, las palabras de Biden: “Es hora de que Estados Unidos se cure”.

“Qué liberación, qué alivio: los votos están contados, los días de Donald Trump también. Joe Biden hereda una carga pesada como ningún otro de sus predecesores: debe unir a Estados Unidos”, recalca el diario alemán de izquierda Süddeutsche Zeitung.

La victoria de Joe Biden “frena el paso al nacional-populismo. No es un candidato perfecto o inspirador. Pero representa el regreso a la Casa Blanca de la moderación, el respeto a los principios y a las instituciones democráticas, así como la vuelta al diálogo y al multilateralismo en la escena internacional”, considera el periódico español El País.

Para el grupo mediático brasileño O Globo, “el mundo es un lugar mejor desde el momento en que se consiguió una mayoría de votos para vencer el vuelo populista en Estados Unidos”.

El también brasileño Folha de Sao Paulo apunta que la derrota de Trump supone un “castigo por los ataques contra la civilización” y hace hincapié en la “lección” que esto representa para el presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

“Durante sus casi cinco décadas de vida pública, pocas personas creyeron que Biden podría conseguirlo. Sus tres intentos de conquistar la Casa Blanca fueron ampliamente considerados poco creíbles”, recuerda la cadena pública australiana ABC.

“Pero Biden siempre pareció tener fe en sí mismo. Y ahora es el nuevo presidente de Estados Unidos”, concluye ABC.

– Un lastre –

Al equipo demócrata le espera una tarea colosal, insiste el semanario alemán Die Zeit (centro) en un editorial.

“Joe Biden tendrá que encontrar rápidamente respuestas a las amenazas que se ciernen sobre la economía y el peligro agudo de la pandemia. Que pueda, él solo, reconciliar al país es improbable. Que Donald Trump acepte la derrota es impensable”. “Aún no hemos terminado de temblar por la democracia”, advierte.

El mayor diario sueco Dagens Nyheter (liberal) también considera que la victoria de Biden es “agridulce”. “Biden tendrá dificultades para curar a Estados Unidos” y su promesa de devolver el país a la normalidad parece “misión imposible”.

El periódico conservador Svenska Dagbladet señala que “las elecciones han terminado pero el conflicto continúa”.

“La mitad del país, al menos la mitad de los que votaron, podría tener una sensación duradera de que algo anda mal después de meses de batallas y de recursos que cuestionan los comicios; que el sistema electoral está amañado y que uno no puede confiar en él; que no sirve de nada votar; que la democracia estadounidense no funciona de todos modos; que la única persona en la que pueden confiar es el tipo que dice que le han robado la elección”.

Los diarios en Irán, la bestia negra de Estados Unidos, muestran posiciones dispersas. Para los medios conservadores, el cambio de administración sólo es superficial. “Estados Unidos cambió su máscara”, afirma Khorasan, “El enemigo al descubierto se fue, el enemigo enmascarado llega”, abunda Resalat. Los título cercanos al entorno reformista, como Aftab-e Yazd, ven en cambio “un nuevo capítulo para Estados Unidos”.

– Rompe el techo de cristal –

Muchos medios destacan la trayectoria de Kamala Harris, quien para el periódico australiano Sydney Morning Herald “rompió el techo de cristal”.

Ella “encarna el multiculturalismo que define a Estados Unidos, pero está muy ausente en los centros de poder de Washington”.

“Su identidad negra le ha permitido hablar de manera personal durante un año en el que se cuestionó la brutalidad policial y el racismo sistémico” y “da esperanza a las mujeres decepcionadas por la derrota de Hillary Clinton hace cuatro años”, concluye el diario.

Kamala Harris es “una mujer fuerte, símbolo de la renovación, a la que Trump veía como una amenaza”, subraya el diario español El Mundo.

– Trump “sin dignidad” –

El diario sensacionalista alemán Bild subraya la “salida sin dignidad” de Donald Trump, quien se niega a reconocer su derrota y promete seguir luchando.

El periódico australiano Daily Telegraph, propiedad del magnate Rupert Murdoch, también señala que “simplemente no aceptará la humillación de ser aparentemente derrotado por un rival que le parecía débil y apenas digno de luchar contra él”.

“Preparó el terreno durante meses para denuncias de fraude electoral y ahora no renunciará a esta estrategia”, augura.

En el Reino Unido, el diario regional Ayrshire Daily News, que cubre una zona que alberga uno de los muchos clubes de golf de Trump, titula: “El propietario del club de golf de South Ayrshire pierde las elecciones de 2020”.