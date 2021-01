Trump y la lista de insultos (entre los que figura Guatemala) en Twitter y que recopila The New York Times

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump utilizó Twitter para externar su opinión acerca de varios temas. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente saliente de Estados Unidos, Donal Trump, hizo de Twitter su principal herramienta para opinar sobre opositores, periodistas, medios de comunicación, programas de gobierno y algunas naciones como Guatemala.

Twitter es la red social preferida por el mandatario, pero los contenidos que publicaba condujeron a que su cuenta @realDonaldTrump fuera suspendida de forma permanente el 8 de enero, luego del asalto al Capitolio por parte de algunos de sus seguidores, pues se dice que el jefe de gobierno enviaba mensajes incitando a la violencia.

Durante 11 años, Trump emitió más de 55 mil mensajes en Twitter y acumuló 89 millones de seguidores; sin embargo, los administradores de esa red social estadounidenses decidieron suspender la cuenta de forma permanente “como una decisión correcta pero que, al mismo tiempo, sienta un precedente peligroso en una internet global y libre”, según el responsable de Twitter, Jack Dorsey.

Pero a pocas horas de que Trump ceda su lugar en la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, el New York Times recopiló una larga lista de los insultos que el mandatario profirió desde que declaró su candidatura en junio de 2015 hasta el 8 de enero del 2021, cuando Twitter lo prohibió permanentemente.

El Times resalta que el mandatario no solo utilizó su cuenta para insultar, sino que “como figura política, Donald J. Trump usó Twitter para elogiar, engatusar, entretener, presionar, establecer su versión de los hechos y, quizás lo más notable, para amplificar su desprecio”.

Algunos de los insultos del mandatario en Twitter

Joe Biden

“¡Presidente falso!, acostado, un desastre total en el manejo de la gripe porcina H1N1, haría un trabajo terrible en la entrega de vacunas. Un voto por Biden es un voto por cierres, despidos y miseria. Un político corrupto, no ha hecho más que traicionarlos durante 47 largos años”.

Kamala Harris

“Una máquina de errores, MINTIÓ, mintió repetidamente. ¡Un trabajo súper liberal que NADIE quería!, fracaso, muy mala carrera en las primarias demócratas. No había nadie más malo o más condescendiente, Rápidamente se evaporó a casi cero en las encuestas”.

Nueva York

“Nueva York se ha ido al infierno, el crimen se está apoderando, todos se van despedazando políticamente corruptos. Te cobran impuestos demasiado altos y luego te demandan solo para completar el trabajo, ACOSADORES PRESIDENCIALES, la gente está huyendo del Estado en cifras récord”.

Hollywood

“Racista al más alto nivel y con gran Ira y Odio, les gusta llamarse a sí mismos ‘Elite’ pero no son Elite. Crean su propia violencia y luego tratan de culpar a los demás, verdaderos racistas, muy malo para nuestro país”.

México

“Abusador, han estado hablando durante 25 años. Permiten que millones de personas deambulen fácilmente por su país e INVADAN los EE. UU. Se ha aprovechado de los Estados Unidos durante décadas. No hacer prácticamente nada para evitar que los inmigrantes ilegales lleguen a nuestra frontera sur, La actitud de México es que las personas de otros países, incluido México, deben tener derecho a ingresar a los Estados Unidos y que los contribuyentes estadounidenses deben ser responsables de los enormes costos”.

FBI

“No hizo su trabajo, escoria, creó crímenes contra mí, ¡Patético!, tremendo sesgo y culpa. ¡Su credibilidad desaparecerá para siempre!, solo miró 3000 de 675,000 correos electrónicos torcidos de Hillary Clinton, intencionalmente no miró los desastres, ¡Miró menos del 1% de los correos electrónicos de Crooked!”.

Samuel L. Jackson

“Trampas, no me gusta el swing de golf de @SamuelLJackson. No es atlético, hace demasiados comerciales de televisión, aburrido, no es un fan.

Lebron James

“Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron pareciera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!.

Obamacare

¡Una broma!, el costo total es ridículo, todavía no es bueno, más caro y patético del mundo. No funciona, los deducibles son demasiado altos. ¡Realmente mala salud!. El costo de ObamaCare es demasiado alto para nuestros grandes ciudadanos. ¡Un desastre INCONSTITUCIONAL PROPIEDAD de los demócratas.

Guatemala

“Tomando dinero de EE. UU. durante años y no haciendo absolutamente NADA por nosotros. Todos hablan y nada de acción. Han tomado nuestro dinero durante años y no hacemos nada por los Estados Unidos, los líderes están haciendo poco”.