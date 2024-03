En la madrugada del martes 26 de marzo los servicios de emergencia iniciaron la búsqueda de al menos seis personas luego del derrumbe del puente en Baltimore tras una colisión con un barco carguero.

"Él trabajaba en el puente, y un día antes me habló y me enseñó todo el puente bien…. ya después no se comunicó conmigo porque me dijo que ya iba entrar a trabajar y a estas horas nos dieron esta mala noticia", fueron las palabras de Armida Luna, la hermana del salvadoreño Miguel Luna, una de las víctimas del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore Maryland Estados Unidos.

En un comunicado de CASA, una organización sin fines de lucro que presta servicios esenciales a familias inmigrantes y de clase trabajadora, se anunció que Miguel Luna era uno de las víctimas del incidente. "Lamentablemente, descubrimos que uno de los trabajadores de la construcción implicados era un antiguo miembro de nuestra familia CASA, lo que añade una capa aún más profunda de dolor a esta situación ya de por sí dolorosa. Miguel Luna, de El Salvador, salió a las 6:30 de la tarde del lunes para ir a trabajar y, desde entonces, no ha vuelto a casa. Es esposo, padre de tres hijos y vive en Maryland desde hace más de 19 años", menciona el comunicado.

Las seis víctimas fueron identificadas como migrantes que trabajaban en la construcción del puente y eran de los países de Honduras, El Salvador, México y Guatemala.

Por otro lado, luego de reanudar la búsqueda de los desaparecidos el equipo de buzos recuperó los cuerpos de dos de los seis trabajadores que cayeron al agua entre los cuales se encuentra el guatemalteco identificado como Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 años.

Hasta la tarde del 27 de marzo seguían desaparecidos cuatro de los seis cuerpos de las víctimas, sin embargo las autoridades comentaron que los buzos ya no pueden acceder al área en donde se cree que se encuentran las víctimas, por lo que se planea iniciar con las operaciones de limpieza para retirar los escombros, una vez completada esta acción los buzos reanudarán la búsqueda.