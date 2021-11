Un disparo accidental causa momentos de pánico en el aeropuerto de Atlanta (el caos, los heridos y la búsqueda de un criminal)

“Estamos buscando activamente a este individuo”, declaró el Mayor de la policía de Atlanta, Reginald Moorman, en una rueda de prensa, tras identificar al sospechoso como Kenny Wells, de 42 años.

La TSA indicó que el incidente ocurrió después de que un “ítem prohibido” fuese identificado dentro del bolso de un pasajero por una máquina de rayos X, en un punto de control.

Cuando un funcionario de seguridad abrió el compartimiento que contenía el arma, “el pasajero se abalanzó hacia el bolso y tomó un arma de fuego, momento en que se detonó”, informó la agencia, asegurando que el pasajero “abandonó el área, corriendo hacia la salida del aeropuerto”.

La TSA, sin embargo, no detalló cómo se produjeron las lesiones.

El aeropuerto ya había dado cuenta del incidente.

“Hacia las 13H30 de hoy (18H30 GMT), un arma se disparó accidentalmente en la zona de controles de seguridad del ATL (aeropuerto de Atlanta)”, anunció la cuenta en Twitter del aeropuerto de esta populosa ciudad del sureste de Estados Unidos.

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel.

— Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021