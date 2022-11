“Un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable”: Elon Musk cierra oficinas mientras comunica despidos masivos

El magnate envió en la noche del jueves 3 de noviembre un mensaje del que este viernes 4 se hacen eco los medios estadounidenses en el que no especifica el alcance de los despidos, pero The New York Times asegura que serán 3 mil 738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7 mil 500, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.

Además, ha prohibido a los empleados “discutir información confidencial de la compañía en redes sociales, en la prensa y en ningún otro lugar”.