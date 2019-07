Un hombre escala el rascacielos más alto de Londres y paraliza la ciudad europea

La policía explicó que fue alertada a las 05H15 locales (04H15 GMT) de que una persona sin arnés, ni cuerdas, ni equipo estaba escalando el rascacielos, situada cerca del Támesis, en el centro de Londres.

“Los servicios de emergencia acudieron al lugar y el hombre se halla actualmente con agentes de la policía. No ha sido detenido”, precisó Scotland Yard en un comunicado.

The Shard (la esquirla, en castellano), una torre de cristal y metal diseñada por el arquitecto italiano Renzo Piano, es con sus casi 310 metros de altura el rascacielos más alto del Reino Unido. Alberga oficinas, bares y restaurantes.

“Hemos registrado un incidente en el Shard a principios de la mañana en el que estuvo implicada una persona que escaló el edificio”, indicó por su parte Real Estate Management (REM), la compañía que administra la propiedad. “Algunas zonas que rodean The Shard fueron cerradas al público por medida de seguridad y ahora han sido reabiertas”, agregó.

