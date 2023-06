Un hombre se atrevió a salvar 25 perros en medio de un incendio en Perú

La noticia del incendio captó la atención de las personas puesto que un joven colombiano llamado Sebastián Arias, escaló el edificio en llamas para rescatar a los perros que vivían allí.

Reportes de Internet señalan que Arias conocía el área ya que había trabajado en la fábrica recicladora, por lo que sabía que a la par de la misma, en el inmueble, vivía el grupo de perros que él mismo se acercó a ayudar en medio del fuego.

Cuando Arias caminaba cerca de la calle se percató del hecho y rápidamente trepó la fachada de la vivienda para acercarse a la terraza donde estaban los perros.

En uno de los vídeos que circularon en Internet, puede verse cómo luego de subir la fachada, el colombiano se desliza por una baranda del segundo nivel para aproximarse a las ventanas, las cuales quiebra para treparse nuevamente hasta la parte alta del edificio donde estaban los perros.

Mientras esto ocurría, distintos vecinos se organizaron para fijar un colchón en la banqueta para atrapar los perros que Arias iba lanzando.

Según compartió el colombiano al noticiero Latina Noticias, más allá de su acto de coraje, también habría sentido miedo ya que el inmueble estaba debilitándose.

“El último perro me dio miedo (…) ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agresivamente agarrarlo por el cuello y ahí si lo agarré del hocico”, dijo el rescatista.

Según contó el joven a Latina Noticias, la decisión de apoyar a los canes fue porque él también tiene uno y no quisiera que se muriera en llamas. Ante esto, el colombiano confesó: “Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”.

Sebastián Arias también dijo que previo a acercarse al inmueble que se quemaba venía pensando en su esposa.

Después de su hazaña, el colombiano volvió a mencionar a su pareja: “Lo que quiero es encontrar a mi esposa, porque en el hospital me habían dicho que falleció y después me dijeron que la internaron por intento de suicidio porque se enteró de de que estaba embarazada. No es confirmado, pero tengo demasiada gente buscándola”.