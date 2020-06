Un muerto y 11 heridos en una balacera en Minneapolis

Una persona murió y 11 resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad estadounidense de Minneapolis, dijo el domingo la policía.

Imágenes transmitidas en vivo por Facebook mostraron al menos a una persona caída y rodeada por gente que clamaba por ayuda médica.

Otro video parecía mostrar negocios con ventanas destrozadas y autos de la policía en el lugar.

“Doce personas fueron heridas por disparos”, dijo la policía de Minneapolis en Twitter. Un hombre adulto murió y 11 sufrieron heridas no graves, añadió.

Las autoridades no identificaron al fallecido ni dijeron si hubo arrestos.

Minneapolis se convirtió en el centro de protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte el mes pasado de George Floyd, un hombre negro que pereció sofocado por un policía que lo tenía en custodia en la calle.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020