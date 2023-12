Una caravana fúnebre y múltiples adornos de flores: las imágenes del funeral de María Consuelo Loera, la madre de “El Chapo” Guzmán

Por medio de redes sociales, se hicieron virales algunas grabaciones que muestran cómo transcurrió el funeral de María Consuelo Loera durante este martes 12 de diciembre.

En estos videos se ve una larga caravana de carros liderada por una carroza blanca, la cual supuestamente transporta el cuerpo de la mamá de “El Chapo” dentro de un ataúd adornado con rosas.

Además, otras imágenes difundidas por redes sociales muestran los arreglos florales que varias personas llevaron al funeral de María Consuelo para rendirle tributo.

Le puede interesar: “El Chapo” Guzmán: de qué murió su madre María Consuelo Loera (y las enfermedades que padeció a lo largo de los años)

Uno de ellos fue enviado por su hijo Aureliano Guzmán, alias “El Guano”, quien compró un adorno en forma circular que estaba compuesto de cientos de rosas blancas, rojas y rosadas.

Este adorno tenía inscrita la frase “De su hijo Aureliano” en letras doradas, por lo que este emotivo detalle fue la manera en la que el hermano de Joaquín Guzmán Loera se despidió de su madre.

Lea también: “Merece respeto”: el mensaje que envió AMLO tras la muerte de María Consuelo Loera, madre de “El Chapo” Guzmán

Cabe resaltar que el funeral de María Consuelo Loera se realizó de manera privada en la que fue su propiedad en La Tuna, la cual fue construida por el peligroso narcotraficante y es conocida popularmente como “La Casa Rosa”.

The funeral procession for Maria Consuelo Loera, the mother of Joaquin “Chapo” Guzman who passed away Sunday at the age of 94 pic.twitter.com/3mSnQo3hyw

— The Sit Down : A Crime History Podcast (@Sitdowncrimepod) December 12, 2023