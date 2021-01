Vacunas, mitos y hasta cuándo usaremos mascarillas: Anthony Fauci respondió las dudas que tenemos todos

Personas hacen fila para recibir la vacuna contra el covid-19 en Disneyland, de Anaheim, California. (EFE/ Etienne Laurent)

“¡Lo amamos!”. Con esa frase de uno de los jóvenes youtubers comenzó la entrevista que dio el máximo epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, y que rápidamente se hizo viral.

Con una actitud relajada y amable, Fauci fue respondiendo una a una las preguntas de Keith Habersberger, Ned Fulmer, Zach Kornfeld y Eugene Lee Yang, protagonistas de la comedia estadounidense que se transmite en YouTube conocida como The Try Guys.

“¡Hoy estaremos discutiendo las teorías conspirativas en torno a las vacunas contra el covid-19 con el doctor Fauci! ¡Vean nuestra entrevista y obtengan todas las respuestas a sus preguntas sobre vacunación!”, escribieron al compartir el video, que rápidamente sumó más de un millón de reproducciones.

Infobae informó que antes de presentar al experto, los jóvenes explican que el rápido desarrollo de las vacunas contra el covid-19 han despertado suspicacias y que eso ha habilitado todo tipo de campañas conspirativas.

“Contra toda la desinformación que está dando vueltas, hoy hablamos con el ‘Doctor Información’”, dicen en la introducción, sobre el experto.

“Es una de las preguntas más comunes”, dice Fauci cuando le consultan sobre la posibilidad de que el rápido desarrollo de las vacunas haya comprometido su seguridad.

“No ha habido atajos, la integridad científica no fue comprometida. La gente tiene que saber que la velocidad se debió a los avances científicos de los últimos diez años que permiten conseguir la secuencia genética del virus”, explicó.

“Solo reflejó un avance tecnológico”, completó el epidemiólogo.

Además, el hecho de que los ensayos de Moderna (30 mil personas) y de Pfizer (44 mil) se hayan desarrollado en el medio de un importante brote de covid-19, también ayudó a la aceleración de los tiempos.

Consultado sobre la posibilidad de que las vacunas produzcan un efecto colateral de aquí a tres años, Fauci explicó que el 90% de esos efectos se presentan en los primeros 30 a 45 días tras la aplicación de la segunda dosis, y que la Administración Federal de Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) esperó hasta los 60 días para otorgar su aprobación de emergencia.

“¿Puedo contagiar a alguien incluso después de haber sido vacunado?”, fue otra de las preguntas para el máximo experto que hasta ahora asesoró a Donald Trump y que ahora hará lo mismo con el demócrata Joe Biden.

“La respuesta es sí. (…) Puedes contagiarte y ser asintomático; aun cuando la vacuna te protegió para no enfermarte, no te protegió de contagiarte. Así que es posible que no sepas que te contagiaste y lo transmitas a otros”, respondió Fauci.

Uso de mascarilla

Sobre la inmunidad de rebaño, como el momento en el que podremos dejar de utilizar máscaras faciales sin poner en riesgo a los demás, explicó que aunque no se sabe cuál es el porcentaje de la población que necesita estar vacunada para lograrlo, calculan “que entre el 70% y el 85%”, arriesgó.

Además, explicó que la última vez que los CDC habían evaluado el porcentaje de inmunidad colectiva en EE. UU. les había arrojado que era de entre 10% y 12%.

Fauci explicó que se espera que para abril cualquier estadounidense que quiera aplicarse la vacuna podrá hacerlo, debido a que ya se habrá cumplido con los objetivos en grupos de riesgo y personal de salud.

“Si vacunamos a un millón de personas por día, como anunció el presidente Biden, para el final del verano (septiembre 2021) habremos alcanzado la inmunidad colectiva”, anticipó, “y para el próximo otoño podremos lograr cierto grado de normalidad”.

Durante toda la entrevista con The Try Guys, en tono relajado y divertido Fauci hizo hincapié en la importancia de los cuidados y la confianza en las vacunas, central para la etapa que comienza ahora en Estados Unidos, cuando Biden lanzó el jueves pasado lo que describió como una estrategia “de tiempos de guerra” para contener la pandemia.

En efecto, en su primer día entero en el poder, Biden se centró en el reto más urgente que afronta su Gobierno: una pandemia que ha dejado más muertes en Estados Unidos que en ningún otro país y ha superado las cifras de caídos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Biden ha pronosticado que en febrero próximo el país superará el medio millón de fallecidos y que en total morirán más de 600 mil.