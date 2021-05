¿Vacunas provocan reacción magnética? La verdad sobre el bulo que se comparte en redes sociales

El magnetismo, el último bulo sobre las vacunas contra el coronavirus. (Foto Prensa Libre: Twitter / Pixabay)

Las vacunas contra el covid-19 siguen siendo el blanco ideal para las teorías de conspiración. Varios han sido los obstáculos con los que han tenido que luchar los responsables de salud en aquellos países donde sí hay vacunas.

El proceso de vacunación contra el coronavirus ha sido afectado en varios países por la gran cantidad de bulos que se difunden en redes sociales vinculados con las dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, entre otras.

En la actualidad circulan en varias plataformas digitales, videos y fotografías de usuarios que afirmar que se les “pegan” imanes y otros metales en el brazo. Además, el efecto lo atribuyen a las vacunas.

“Después de vacunarme las monedas se pegan a mi brazo como imanes…”, dijo un usuario en un video que publicó en TikTok.

En Twitter también se ha publicado información similar. Una mujer dijo: “Aquí está el imán. Este es el brazo en el que me inyectaron Pfizer”.

En España, la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Alicia Verónica Rubio Calle, también ha cuestionado esta teoría y se pronunció en Twitter.

“Tengo bastantes videos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna. Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo, o no”, fue el mensaje que compartió Rubio. Sin embargo, la red social lo eliminó debido a que no cumplió con el control y medidas de Twitter.

Otros usuarios aprovecharon la pregunta de la diputada y respondieron con ironía.

A mi tía Enriqueta se le ha pegado un Ford Escort y no hay manera de soltarlo. Ahora duerme en el garaje. — Mastropiero (@eldury56) May 29, 2021

Esto da mucho miedo, a mi madre la han vacunado y no puede acercarse a la cocina, en cuanto entra todos los imanes de la nevera saltan y se le quedan pegados.

Nosotros hemos aprovechado para ponerle un posit con la lista de la compra. — Monika (@Eireth) May 28, 2021

Varios mensajes se publicaron en todas las redes sociales y sostienen que las vacunas contienen metales que provocan reacciones magnéticas. Sin embargo, médicos y verificadores en todo el mundo indican que esas afirmaciones son falsas.

Médicos y verificadores de todo el mundo se han encargado de desmentir el rumor de que las vacunas provocan reacciones magnéticas y de acuerdo con instituciones internacionales, para sostener un imán deberían tener un gramo de hierro metálico en el lugar de la inyección y es científicamente imposible.