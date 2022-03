“Vaguito”: La emotiva historia del perro que va todos los días a una playa de Perú a esperar a su dueño fallecido

El caso ocurrió en una costa de Punta Negra, un distrito ubicado en la Provincia de Lima, Perú. Jolie Mejía, una visitante que paseaba con su familia y que compartió la historia en redes sociales y medios como La Nación, explicó haber encontrado al perro completamente solo con la vista hacia el mar.

Mejía contó que el perro no parecía estar abandonado, ya que su pelaje estaba completamente limpio, portaba un collar y no presentaba alguna herida o infección, además de no tener síntomas de desnutrición.

La familia acariciaba al perro, esperando que alguien lo recogiera, sin embargo, mientras el tiempo pasaba, nadie iba a traer al perro. Mejía también contó que, a pesar de que el perro disfrutaba de las caricias y de la compañía de esas personas, su mirada siempre estaba fija en el mar.

Los pobladores de la zona le explicaron a Mejía la historia de “Vaguito”. “Un lugareño que pasaba por la playa nos explicó que prácticamente todos en la zona conocen al perro y le tienen mucho cariño. Nos dijo que el animal vivía con un pescador que falleció hace tiempo“, contó Mejía.

Desde entonces, el perro se sienta todos los día a orillas de la costa, esperando el regreso de su dueño fallecido. A pesar de ya no contar con él, “Vaguito” ha tenido la compañía y el apoyo de las personas aledañas de la zona, que le dan comida y abrigo siempre que lo necesita.

La foto se hizo viral gracias a que Jolie Mejía y su familia conocieron una historia de amor en su máxima expresión. Mientras disfrutaban de la fresca brisa de la tarde sentados en la arena, recibieron la visita de un perro que parecía estar solo🐶 | #LaDos📻 pic.twitter.com/A7PUVlgft6 — Radio Dos (@radio_dos) March 8, 2022

La historia se popularizó en redes sociales, mostrando incontables mensajes expresando emotividad y tristeza, no solo por la situación que está pasando el perro, sino por su muestra de lealtad y afecto hacia su dueño que ya no se encuentra con él.

Los usuarios compararon la historia de “Vaguito” con la del popular perro llamado “Hachiko“, un perro japonés de raza Akita quien esperó por más de nueve años en la estación del metro Shibuya a su dueño, quien falleció de una hemorragia cerebral mientras impartía sus clases en la Universidad de Tokio.