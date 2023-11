“Vamos a tomar el control de la frontera”: la promesa electoral que hizo Donald Trump sobre la migración a EE.UU.

“Vamos a tomar el control de la frontera y vamos a hacer que tengamos la frontera más segura de la historia. Ahora tenemos la frontera más insegura de la historia”, dijo Trump durante una visita a agentes fronterizos en la ciudad de Edinburg (sur).

El republicano dijo que con el gobierno del demócrata Joe Biden “bandas de matones” estaban invadiendo Estados Unidos.

En una reciente presentación ante el Congreso, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que, desde que Biden asumió el poder en 2021, se han realizado 6 millones de interceptaciones de migrantes.

“Creo que al final de esta administración habrá 15 millones de personas (…) viniendo a nuestro país ilegalmente. Y a mucha de esta gente no la queremos en el país”, añadió Trump.

En las últimas semanas, el expresidente ha intensificado su retórica de campaña, al advertir que los migrantes irregulares están “envenenando la sangre” del país y al denunciar a sus oponentes políticos como “alimañas”.

La campaña de Trump ha dejado claro que si este vuelve al poder, diseñará una dura represión contra los migrantes irregulares, con centros de detención y deportaciones masivas.

Su visita a Texas, donde tiene un amplio respaldo popular, llega en momentos en que Abbott se alista a promulgar una norma que convertirá en delito el ingreso irregular de migrantes a Texas.

While Joe Biden retreats to Delaware, Donald Trump is serving Thanksgiving meals to the men and women of Texas National Guard and Texas Department of Public Safety who are protecting the border. He also secured the endorsement of Gov. Greg Abbott. Even though he’s already up by… pic.twitter.com/6ZQk5rUI4E

— Charlie Kirk (@charliekirk11) November 19, 2023