“Vampiro”, “Baxter” y “Rojo”: quiénes son los pandilleros centroamericanos señalados por narcoterrorismo y 65 asesinatos en Nueva York

Se les identificó como Vladimir Antonio Arévalo Chávez, también conocido como “Vampiro de Monserrat Criminales”, Walter Yovani Hernández Rivera, alias “Baxter de Park View” y Marlon Antonio Menjívar Portillo, (“Rojo de Park View”).

En conjunto, los 13 acusados forman parte de la estructura de mando de la pandilla MS-13, y están sindicados de llevar a cabo más de 65 asesinatos el Este de Nueva York desde 2009 a la fecha, según comunicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El grupo dirigió hechos que incluyen violencia extrema, numerosos asesinatos e intentos de asesinato y agresiones, en los Estados Unidos y México para expandir su control territorial, también se expone.

En el caso de Arévalo Chávez (“Vampiro”), Hernández Rivera (“Baxter”) y Menjivar Portillo (“Rojo”), coordinaron también a las facciones de la pandilla para forjar alianzas con cárteles mexicanos y participar en acciones del narcotráfico.

Además, las autoridades estadounidenses les atribuyen extorsiones a migrantes, secuestros y tráfico de armas.

Como se consigna en la acusación, el Programa México de la MS-13 “asesinó a algunos migrantes que se dirigían a los Estados Unidos, incluidos presuntos miembros de la pandilla rival (Barrio 18) y a otros miembros de la MS-13 que intentaban huir de la MS-13 en El Salvador sin permiso”.

Otros cuatro acusados, están fugitivos y los Estados Unidos ofrece 20 mil dólares de recompensa por su captura.

Se trata de Jose Wilfredo Ayala Alcántara, alias “Indio de Hollywood”, Jorge Alexander De La Cruz, “Cruger de Peatonales”, Juan Antonio Martínez Abrego “Mary Jane de Hollywood” y Francisco Javier Román Bardales (“Veterano de Tribus”).

Se cree que otros seis acusados eran la conexión con Centroamérica y están detenidos en El Salvador, por lo que la fiscalía señaló que “explora” su posible extradición a Estados Unidos.

