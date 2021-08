Variante lambda: ¿qué sugieren los primeros estudios?

Los virus evolucionan. El SARS-CoV-2, el virus que causa el covid, no es la excepción. Así que no sorprende el surgimiento de variantes, y no todas las mutaciones genéticas representan una amenaza grave.

En semanas recientes, no obstante, la creciente cobertura mediática ha empezado a causar alarma en torno a la lambda, una variante detectada por primera vez en Perú a finales del año pasado. La variante, conocida al principio como C.37, se ha propagado rápidamente por distintas zonas de Sudamérica. El 14 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la designó como “variante de interés”, lo que significa, básicamente, que los expertos sospechan que podría ser más peligrosa que la cepa original.