El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue creado en 2009 y desde ese momento se consolidó como uno de los grupos armados más violentos y peligrosos de México.

La organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a lo largo de los años se ha caracterizado por la crueldad con la que trata a sus rivales e incluso a varios de sus integrantes.

Algunas de las prácticas que el CJNG utiliza para infundir terror en sus aliados y enemigos son las torturas, ejecuciones e incluso el canibalismo.

De acuerdo a las autoridades, los nuevos reclutas del cártel de las cuatro letras son obligados a luchar entre ellos e incluso a comerse los cadáveres de los hombres que mueren antes de entrar a sus filas.

Sin embargo, recientemente salió a la luz un nuevo método que el CJNG utiliza para acabar con sus rivales: el uso de dinamita.

Este macabro descubrimiento se dio a raíz de la muerte de uno de sus sicarios, Heriberto Acevedo Cárdenas, mejor conocido como “El Gringo”.

Heriberto fue abatido por elementos de la Fuerza Unión Jalisco tras un enfrentamiento en la carretera libre a Colima y junto a sus restos las autoridades hallaron un celular que contenía información secreta del CJNG.

